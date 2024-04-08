شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرق محرومين من إجازة عيد الفطر فى الدورى.. الأهلى والزمالك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الخميس المقبل والذي من المقرر أن يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وكانت تلك الجولة قد تأجلت لفرق، الأهلي لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك ومودرن فيوتشر لمشاركتهما في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وودع مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع للنهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله، بينما تأهل نادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وفي دوري أبطال أفريقيا، نجح النادي الأهلي في استكمال مسيرة الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز على سيمبا التنزاني في مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي بنتيجة 3-0.

وجاءت مباريات الخميس المقبل كالتالي:

الأهلي وزد

مودرن فيوتشر والمصري

الزمالك والاتحاد السكندري

وهو ما يعني أن الفرق الستة لن تحصل على إجازة في عيد الفطر المبارك قبل خوض تلك المباريات من الجولة الثامنة.