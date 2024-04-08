شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يضع برنامج تأهيلى لـ"معلول" للتخلص من الإجهاد العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، برنامج تأهيلى للتونسى علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة للتخلص من الاجهاد العضلى الذى يعانى منه اللاعب من توالى المشاركات المحلية والافريقية.

وخاض علي معلول، خاض تدريبات منفردة أمس على هامش ‏مران الفريق الجماعى الذى أقيم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إنبى المقرر لها مساء الليلة ‏على استاد القاهرة والتى قرر الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر استبعاد على معلول منها بسبب الاجهاد.

وأدى معلول تدريبات استشفائية أمس بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت ‏إشراف الجهاز الطبى بالنادى للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى العاشرة من مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة ‏السادسة عشرة للدورى الممتاز.‏

كان الأهلى قد أغلق ملف بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد تخطى سيمبا التنزانى ‏بثلاثية نظيفة فى مجموع لقاءى الذهاب والعودة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة.