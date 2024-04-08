عبد الرزاق حمد الله يعزز رقمه التاريخي في السوبر السعودي

عزز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي الاتحاد، رقمه التاريخي في بطولة كأس السوبر السعودي، بعدما هز شباك الوحدة، مساء اليوم الإثنين.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف اتحاد جدة الثاني، خلال المباراة التي تجمع الطرفين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر السعودي 2024.

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وتمكن المهاجم المغربي، من تسجيل هدفًا في الدقيقة 42 بعد عرضية مميزة من البرازيلي رومارينيو.

ورفع حمد الله رصيده إلى 6 أهداف معززا صدارته لترتيب هدافي كأس السوبر السعودي عبر التاريخ.

ورفع المهاجم المغربي، رصيده هذا الموسم بمختلف المسابقات، إلى 26 هدفا بجانب 4 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – لويز فيليبي – فواز الصقور.

الوسط: فيليبي جوتا – نجولو كانتي – فرحة الشمراني.

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرازق حمد الله – رومارينهو.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيلتقي مع الفائز في مواجهة الهلال والنصر في النهائي.