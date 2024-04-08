موسيماني يكشف عن أفضل لاعب دربه.. محبوب جماهير الاهلي

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الاهلي، عن أفضل لاعب دربه في مسيرته حتى الآن.

وتحدثت فايزة حيدر قائدة منتخب مصر السابقة لكرة القدم النسائية، والمدير الفني الحالي للسيدات أبها، عن كواليس حديثها مع موسيماني مدرب فريق الرجال.

وقالت فايزة حيدر، في تصريحات إذاعية، إن موسيماني يحب ويعشق النادي الاهلي وجماهير واللاعبين.

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وأوضح أن المدرب الجنوب أفريقي دائمًا يتحدث عن عظمة وتاريخ وإنجازات النادي الاهلي، مؤكدة أنه نجح في تدوين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي.

وأشارت مدربة فريق أبها للسيدات، إلى أن موسيماني يتحدث معهم عن جودة لاعبي المارد الأحمر، حيث وصفها بأنها مختلفة تمامًا عن أي فريق.

واختتمت:”موسيماني يرى أن علي معلول من أفضل لاعبي الاهلي واللاعبين الذي دربهم في مسيرته التدريبية”.

والجدير بالذكر أن موسيماني، يتولى القيادة الفنية لفريق أبها السعودي، الذي يصارع من أجل البقاء في البطولة.