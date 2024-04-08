نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري

سيغيب محمود علاء لاعب نادى الزمالك عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وكشفت التقارير الصحفية أن محمود علاء سيغيب بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل.

ويحتاج محمود علاء إلى التأهيل لمدة 10 أيام، وهو ما يعنى تأكد غياب اللاعب عن مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة في الدوري الممتاز.

وكان قد كشف محمد أسامة طبيب الفريق، عن إصابة محمود علاء، بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، قبل مباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ أيضًا.. أول قرار من اتحاد الكرة بعد واقعة الاعتداء على الحكم محمد معروف

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية أمس الأحد، بعد التعادل أمام فيوتشر بنتيجة 1-1، ومحموع المباراتين 3-2.