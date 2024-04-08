الاهلي يجهز مفاجأة لـ إمام عاشور

يجهز مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة للاعب الفريق الأول لكرة القدم، إمام عاشور، خلال الفترة القادمة.

ويعاني إمام عاشور في الوقت الحالي من إصابة في الكتف، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر، مؤخرًا، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

ويحضر الاهلي لإشراك إمام عاشور في إحدى الإعلانات الخاصة بإحدى الشركات الراعية في حملة إعلانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بجانب لاعب آخر.

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ومن المقرر أن يبدأ نجم الأهلي في تصوير الإعلان خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل عرضه خلال الصيف المقبل.

ويلتقي الاهلي نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.