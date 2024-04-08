شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. جيانا فاروق: بوجى وطمطم من أجمل الذكريات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هى جيانا فاروق بطلة الكاراتيه السابقة ، و الحاصلة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020، كأول ميدالية اولمبية فى تاريخ الكاراتيه.

وقالت جيانا فاروق، إن أكثر ما يذكرها بشهر رمضان، هو حلقات مسلسل بوجى وطمطم، الذى كان يذاع خلال السنوات الماضية فى شهر رمضان، والخاص بالأطفال، وتعليمهم بعض القيم، من خلال الحلقات التى يتم تقديمها .