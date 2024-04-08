شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى وزوجته أول الوافدين لتقديم واجب العزاء في وفاة والد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وزوجته، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والد مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر المقام فى أحد مساجد مدينة القاهرة.

وودع مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر والده بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة، وكان كل من هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر وعلاء ميهوب مدير الكرة بالنادي، وعلي الفيل لاعب الفريق، وهشام محمد لاعب الإسماعيلي، وحسين السيد لاعب المصري، أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي قد حرصوا على التواجد في مسجد السيدة نفيسة وذلك لأداء صلاة الجنازة ومواساة زميلهم.

ونعى مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، والده عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب مروان محسن: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله.

وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.



حسام غالي