شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريص يقترب من الظهور الأول مع الإسماعيلى بعد هدف بور فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، بعد جاهزية الفلسطيني خالد النبريص مهاجم الدراويس وتألقه في المباراة الودية أمام بور فؤاد التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ونجح خالد النبريص في تسجيل هدف الإسماعيلى الوحيد في بورفؤاد، وظهر جاهزًا لتدعيم صفوف الدراويش في مباراة فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجارى، والمؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال الدفع بالفلسطينى في خط هجوم الدراويش أمام مودرن فيوتشر في المباراة المقبلة، بعدما أصبح اللاعب جاهزًا فنيًا وبدنيًا، والمنافسة مع نادر فرج على هذا المركز.

حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 انتصارات في بطولة الدوري حتى الآن بعدما خاض 16 مباراة، إلا أن الانتصارات الأربعة جاءت داخل استاد الإسماعيلية ووسط جماهيره.

ولعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وجاءت انتصارات الإسماعيلي الأربعة كالتالي:

الإسماعيلي 3-1 الاتحاد السكندري

الإسماعيلي 2-1 البنك الأهلي

الإسماعيلي 2-1 سيراميكا

الإسماعيلي 2-1 سموحة