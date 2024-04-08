تشكيل الاهلي لمواجهة إنبي.. كهربا وموديست يقودان الهجوم

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام إنبي، في الدوري.

وشهد تشكيل الاهلي لمواجهة نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري، تواجد محمود عبد المنعم كهربا، وأنتوني موديست، في الهجوم.

ويستضيف الاهلي نظيره إنبي، اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

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وستقام مباراة الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاهلي المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، حصدهم من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

بينما يقع إنبي في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حصدهم من 8 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

تشكيل الاهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد عبد المنعم- رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست – طاهر محمد طاهر.