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الاتحاد يفوز على الوحدة ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

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تمكن فريق اتحاد جدة سعودي من الفوز على الوحدة، اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويتواجه الفريقان على ملعب  أرضية ستاد «آل نهيان» ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024.

وافتتح التسجيل الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد،بعد 56 ثانية فقط من بدء اللقاء وهو أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر السعودي.

بينما أضاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله، الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 42 بعد عرضية مميزة من البرازيلي رومارينيو.

ورفع حمد الله رصيده إلى 6 أهداف معززا صدارته لترتيب هدافي كأس السوبر السعودي عبر التاريخ.

وفي الدقيقة 90 أشار الفار لضربة جزاء لفريق الوحدة، ولكن أضاعها فيصل فجر.

ثم في الدقيقة 90+7 سجل حسين العيسى هدف الوحدة الأول.

وبهذا الفوز تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، منتظرًا الفائز من الهلال والنصر.

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وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – لويز فيليبي – فواز الصقور.

الوسط: فيليبي جوتا – نجولو كانتي – فرحة الشمراني.

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرازق حمد الله – رومارينهو.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيلتقي مع الفائز في مواجهة الهلال والنصر في النهائي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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