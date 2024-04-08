الزمالك يحرض نجم الاهلي لضمه في الصيف.. لاعب غير متوقع

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة حول دخول مجلس إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع أحد نجوم النادي الاهلي، لضمه في الصيف.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”لاعب في النادي الاهلي حاليًا يتفاوض معه الزمالك للحصول على خدماته الصيف المقبل”.

ولم يكشف فاروق، عن هوية نجم الاهلي، المشار إليه في حديثه، ولكن يعد أحمد عبد القادر، أحد اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانتقال إلى الزمالك في الصيف.

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وخرج أحمد عبد القادر، من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، حيث لم يشارك مع الفريق لفترة طويلة.

ويرغب عبد القادر، في الرحيل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي للحصول على فرصة للمشاركة، حيث يحاول الزمالك، إقناعه بارتداء القميص الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر، بدأ في العودة إلى حسابات كولر، بالتواجد على مقاعد بدلاء الاهلي في المباريات الأخيرة، ولكنه لم يشارك حتى الآن.