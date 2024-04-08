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"في هولندا".. نجم ريال مدريد السابق يوجه دعوة إلى أحمد حسن للمشاركة في مباراة الأساطير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه النجم الهولندي كلارينس سيدورف لاعب فريق وميلان السابق، دعوة إلى قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن، للمشاركة في مباراة خيرية يوم 20 أبريل المقبل في أمستردام.

وجاء الدعوة من جانب النجم الهولندي، إلى أحمد حسن باعتباره واحداً من أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية، بجانب مكانته الكبيرة.

وتقام المباراة بين أساطير أياكس أمستردام الهولندي ضد فريق أساطير كرة القدم العالمية، والذي سوف يضم النجم المصري أحمد حسن.

وتشهد المباراة مشاركة العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، مثل "ويسلي شنايدر، ماكليلي، أريك أبيدال، كانو، جيمي فلويد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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