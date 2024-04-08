"يريدون الانتقام".. جوارديولا يكشف موقف إصابات السيتي لمواجهة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز أمام ريال مدريد، رغم صعوبة المباراة بسبب وجود تغييرات كبيرة مقارنة بالموسم الماضي".

وعن إصابات الفريق، أوضح: " لم يسافر معنا ناثان آكي وكايل ووكر إلى مدريد، وينضم لنا جوسكو جفارديول لكن مشاركته في محل شك".

وأضاف: "نركز على ما يجب علينا فعله، درسنا نقاط القوة في صفوف ريال مدريد ونعمل عليها، تركيزنا منصب على المباراة بشكل كامل".

واختتم: "من الصعب أن يحدث نفس الشيء هذه المرة، الفوز على ريال مدريد مرتين على التوالي ليس بالأمر السهل، لقد تعلموا ويريدون الانتقام".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.