"بمشاركة حجازي".. الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على الوحدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق اتحاد جدة السعودي من الصعود إلى المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر السعودي، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره الوحدة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور نصف النهائي.

وسجل ثنائية فريق الاتحاد كلاً من، كريم بنزيما في الثانية 55 من زمن الشوط الأول، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وأحرز هدف الوحدة الوحيد في اللقاء اللاعب حسين أحمد العيسى، في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.

وينتظر الاتحاد الفائز في المباراة النهائية، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي الهلال ضد النصر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة، يوم 11 أبريل الجاري بالمملكة العربية السعودية.