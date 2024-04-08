شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد محمد الخامس بنيَّ لإحياء ذكرى ملاكم فرنسي ترعرع بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب عاصمة المملكة المغربية، وتم بناء استاد محمد الخامس عام 1955م ثم أعيد بناؤه عام 1999.

يتسع الملعب لأكثر من 45.891 متفرج، وسُمّي ملعب محمد الخامس بـ ملعب "مارسيل سيردان" إحياءً لذكرى أسطورة الملاكمة الفرنسي الذي ترعرع في الدار البيضاء.

عرف الملعب تحديثا كبيرا منذ سنة 1970 إلى 1981 بسبب تنظيم المغرب لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983، ويحتوى الملعب على مقاعد للإعلاميين (3325 مقعدا) ومقاعد لكبار الشخصيات (500 مقعد).

الملعب به لوحتان لنشر المعلومات بشكل إلكتروني على شاشة ضخمة، ويستضيف الملعب بشكل شبه أساسي مباريات نادي الوداد والرجاء.

يُعتبر الملعب الرئيسي الذي يخوض فيه المنتخب الوطني المغربي جميع مبارياته، وسُمي الملعب باسم السلطان محمد بن يوسف الذي أصبح لاحقا الملك محمد الخامس، ويعتبر مؤسس الدولة المغربية الحديثة.

طاقة الملعب الاستيعابية 45 ألف مقعد مرقم منها 25 ألف مقعد مغطى و1500 مقعدا مغطى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.