شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي أمام إنبي.. وسام أبو علي ورضا ومتولي وعبد القادر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي في مباراتهم أمام إنبي مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

لعب الفريقان 41 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود إنبي للدوري العام موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 78 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.