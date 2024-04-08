شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتى الزمالك ومودرن فيوتشر على مائدة علي ماهر فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على مراجعة مباراتي الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى مودرن فيوتشر، قبل مواجهة الخميس المقبل التي تجمع الفريقين بالجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وودع مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع للنهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله.

وعاد فريق المصري مساء السبت الماضي إلى التدريبات استعداداً للقاء المرتقب، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بالإسكندرية الأربعاء المقبل، والذى من المقرر أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك استعداداً للمباراة، وهو ما يحرم لاعبي الفريق البورسعيدي من إجازة العيد.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.