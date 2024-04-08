شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. التنين كائن خرافى تستمد منه الصين ثقافتها ورمزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوما في شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة أمام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب الصين يشتهر بلقب التنين ، والتنين هو كائن خرافي، لكنه رمز مهم في الثقافة الصينية، ويظهر في المهرجانات والاحتفالات الشعبية.