إسماعيلي 2007 ينتصر على الاتحاد السكندري بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2007 على الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 مقابل 2 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي والتى جمعت بينهما اليوم على ملعب الأخير بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة الجمهورية للناشئين.

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بهذا الفوز يرفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة.

أحرز ركلات الترجيح كلا من..

محمد حازم مارو ، وإياد هانى ، و أحمد صابر حنجورى ، و أحمد رفاعى البلاح .

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..

عبدالله عزيز فى حراسة المرمى

و زياد عبدالمنعم و عمار أحمد و محمد محمود و أحمد عبدالحميد فى خط الدفاع ، و محمد سمير ( إياد هانى )

و أحمد حسن ( محمد حازم مارو ) وأدهم مؤمن و عمر أشرف خضر ( عبدالرحمن بوكا ) فى خط الوسط ، أحمد صابر حنجورى و رائد عزائم ( أحمد رفاعى ) فى خط الهجوم ..

جهاز فنى مكون من..

محمد حسيب مدير فني

مودي سعدالله مدرب عام

إيهاب كمال مدرب حراس

باسم فتحى علاج طبيعى

محمد إبراهيم إدارى الفريق.