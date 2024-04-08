تشكيل الأهلى لمواجهة إنبي..موديست بالهجوم وعمر كمال بديل معلول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة إنبي مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

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ويلتقي الأهلي بإنبي على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

ويعتمد كولر في مباراة إنبي اليوم على كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود كهربا- أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعهم من خوض 8 مباريات ويتبقى له 7 مؤجلات ، فيما يأتي إنبي بوصافة الترتيب برصيد 27 نقطة.