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رفيق كابو وأوفا يقودان تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي بدوري نايل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيد ياسين المدير الفني لإنبي التشكيل الأساسي للفريق البترولي استعدادا لمواجهة الأهلي على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة .

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ويلعب إنبي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير .

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط : علي فوزي - أحمد يوسف - أحمد العجوز - أحمد نادر حواش - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا

وضمت دكة البدلاء كل من :  رضا السيد وفتحي السيد وصلاح زايد وسيف الخشاب ويوسف لبيب ومحمد النحاس ومروان داود ومصطفى شكشك ومحمد حتحوت .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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