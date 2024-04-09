شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء أساسيو الزمالك أمام فيوتشر وتصعيد 5 لاعبين من الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر بالأمس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة، بجانب فقرة استشفائية خاصة، سواء داخل الملعب أو صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

واكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين بأداء الفقرة التأهيلية والاستشفائية فقط دون المشاركة في التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حتى لا يتعرضوا للإرهاق.

وفي سياق آخر حرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية خاصة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة الأمس أمام مودرن فيوتشر، وتحدث معهم في العديد من المواقف والنقاط الفنية التي حدثت خلال المباراة الأخيرة.

وشهدت تدريبات الفريق، تصعيد بعض العناصر الشباب من قطاع الناشئين للمشاركة بالمران، وهم: محيي جمعة وأحمد رفاعي لاعبا فريق "2003"، بالإضافة إلى محمد إبراهيم لاعب "2005"، ومحمود الشناوي حارس المرمى "2004"، بجانب محمد السيد لاعب الوسط "2006" الذي يتواجد بشكل دائم مع الفريق الأول.

ويلعب محيي جمعة في مركز الظهير الأيسر، بينما أحمد رفاعي كمدافع، ومحمد إبراهيم يجيد اللعب كظهير أيمن.

وشارك محيي جمعة، وأحمد رفاعي، ومحمد إبراهيم، ومحمد السيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح هولاء اللاعبين العديد من التعليمات الخططية.

على جانب آخر شارك محمود الشناوي حارس المرمى الشاب، في تدريبات الحراس بجانب محمد عواد ومعاذ علاء الدين، تحت قيادة المدرب لويس فيسنتي.