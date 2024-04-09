شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى 0 - 0 إنبى.. استحواذ أحمر بلا خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي في المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.



بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على اللعب وهدد أنتوني موديست مرمى إنبي في الدقيقة الثامنة، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع في طريقها إلى المرمى، وأمسك بها الحارس بودي سمير بسهولة، وتوقف اللعب في الدقيقة 12 لعلاج أحمد أمين قفة لاعب إنبي وشارك يوسف لبيب بدلا منه.



وهدد أحمد نادر حواش مرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 18 قبل أن ترتد بهجمة للأهلي، ولعبها أفشة عرضية من الجبهة اليمنى، ولكن موديست سددها برأسية بعيدا عن الثلاث خشبات، ورغم استحواذ الأهلي على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة على مرمى إنبي.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.



وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.



كولر



مبارة الأهلى وانبى فى الدورى



محمد مجدى قفشة



محمد-هانى



موديست



رامى ربيعة



عمر كمال عبد الواحد



الأهلى وانبى



جانب من لقاء الأهلى وانبى



سيد ياسين مدرب انبى



طاهر



فريق الأهلى



فريق انبى