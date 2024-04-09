شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يوقع عقد رعاية الشركة المتحدة على هامش تكريم أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اتحاد اليد عقد رعاية الشركة المتحدة للتسويق الرياضى للاتحاد، مساء اليوم، على هامش احتفال تكريم منتخب الكبار الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس فى قلعة صلاح الدين الأيوبى.

وكشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، أن العقد يتضمن جميع حقوق المتحدة للرياضة فى رعاية الاتحاد والمنتخبات وتنظيم البطولات والأحداث.

وتم توقيع عقد الرعاية بين محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد الأمين رئيس اتحاد اليد، فى حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.