إسماعيلي 2006 يكتسح المقاولون برباعية في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2006 على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت في التاسعة مساء اليوم على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات دوري الجمهورية

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أحرز أهداف الإسماعيلي أنور عبد السلام و محمد إبراهيم و مهند عبد العاطي (2)

بدأ الإسماعيلي بداية قوية و بادر بالتسجيل عن طريق أنور عبد السلام و سيطر على وسط الملعب و نجح محمد إبراهيم في إحراز الهدف الثاني ثم واصل الفريق هجومه محاولا إحراز مزيد من الأهداف حتى نجح مهند عبد العاطي في إحراز هدفين لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء

و في الشوط الثاني واصل الإسماعيلي هجومه و لكن دون جدوى و أضاع اللاعبون أكثر من فرصة محققة لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبد الرحمن محمود

خط الدفاع: عبدالله هشام و السيد إبراهيم و يوسف طفشة و عمر معوض

خط الوسط: محمود حجازي و حمدي العمدة و محمد إبراهيم و إبراهيم عبد العال

خط الهجوم: أنور عبد السلام و مهند عبد العاطي

و شارك في الشوط الثاني مازن صلاح و محمد أمين و محمد عبد الحميد

بدلا من مهند عبد العاطي و أنور عبد السلام و حمدي العمدة

يقود الفريق جهاز مكون من

علي يحيى مدير فني و حسام صديق مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و أيمن رفعت أخصائي علاج طبيعي و جمال الحلوس إداري..