من الذاكرة (14).. فوز ريال مدريد التاريخي على برشلونة.. وتدخل الجنرال فرانكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبقى الحكايات في عالم الساحرة المستديرة، لها مذاق مختلف فكلما بحثنا في تاريخ معشوقة الجماهير، وجدنا الكثير من القصص المثيرة التي تبقى عالقة في أذهان الجميع، لذلك نستغل الأوقات والأحداث لسرد تلك القصص لمتابعينا.

ويقدم لكم "الخليج 365" الحلقة الرابعة عشرة، من سلسلة حلقات "من الذاكرة"، التي تُقام خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ونسرد في كل حلقة مباراة أثارت الجدل في عالم كرة القدم.

شهدت العديد من المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة، الكثير من الإثارة والنتائج المذلة للفريقين، لكن هذه المباراة هي الأكثر إثارة في تاريخ الكلاسيكو.

أكبر نتيجة في تاريخ الكلاسيكو

بدأت القصة في 13 يونيو 1943، حيث يُلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة، في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بينهما على ملعب برشلونة، بفوز البارسا على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكل هذا قبل مباراة العودة، التي انتهت بنتيجة صادمة ومذلة لبرشلونة وجماهيره، حيث فاز ريال مدريد 11-1.

جدل وتشكيك.. هل تدخل الجنرال فرانكو؟

لكن كان هناك الكثير من التشكيكات في نزاهة هذه المباراة من قبل اللاعبين والجماهير، وأثارت الصحف الجدل بهذه الأقاويل.

فبعض جماهير برشلونة يقولون إن سبب الهزيمة، ذهاب قوات من "جيش فرانكو ملك إسبانيا" لتهديد لاعبي برشلونة بسجن عائلتهم، إذا لم يتركوا لاعبي ريال مدريد يفوزون بالمباراة.

وقال لاعبو برشلونة إن شرطة الجنرال فرانكو هددتهم بسلامتهم وسلامة عائلاتهم، وأجبروهم على الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة.

وبعض الصحف نشرت أن قائد الشرطة قال للاعبين: "إنه من كرم فرانكو بقاؤكم في البلاد لكي تلعبوا كرة القدم"، وفي هذا الوقت، كان قد اشتد الصراع بين الملك والكتالونين.

وعلي الجانب الآخر، نفت المصادر المدريدية أي تدخل من قبل النظام الإسباني في نتيجة هذه المباراة، وقالت إن ادعاءات البرشلونيين أن الريال لم يحقق انتصاره إلا بفضل فرانكو لا أساس لها من الصحة.

واستشهدوا، بأن الريال خلال فترة حكم الجنرال لم يحقق الكثير من البطولات، وكان برشلونة وأتلتيك بيلباو يسيطران على بطولة كأس الجنرال، ولم يحققها النادي الملكي إلا في سنوات قليلة جدا مقارنة مع الفريق الكتالوني والباسكي.