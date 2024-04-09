طرد رونالدو.. الهلال يعبر النصر ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الهلال والنصر التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز الهلال على نظيره النصر بنتيجة 2-1 على ملعب محمد بن زايد.

سجل هدف الهلال الأول، سالم الدوسري في الدقيقة 61.

سجل هدف الهلال الثاني، مالكوم في الدقيقة 72.

طرد رونالدو في الدقيقة 86.

سجل هدف النصر، ساديو ماني في الدقيقة 90+9.

وبهذا الفوز تأهل الهلال لمواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

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