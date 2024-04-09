تعليق ناري من شوبير على تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

غرد الإعلامي المصري، أحمد شوبير، ووالد حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، بعد تعادل المارد الأحمر مع إنبي.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "الحمد لله في السراء والضراء".

وفي منشور آخر كتب شوبير: "أهم مميزات الأهلي كانت إنه يسجل في الوقت الضائع، الآن أصبحت أهم عيوب الأهلي يسمح بدخول اهداف مرماه!!!!!!!؟؟؟؟؟".

وكان يحرس مرمى الأهلي نجل شوبير، في التعادل 2-2 أمام الفريق البترولي، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز.

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