كولر: خسرنا بفعل فاعل.. لاعب أو اثنان يفكرون في أنفسهم.. وجدول المباريات مثل الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عن السقوط في فخ التعادل مع إنبي بالدقائق الأخيرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون لم يدخلوا في أجواء المباراة سريعا في الشوط الأول، وهذا بسبب الإرهاق الذي نعاني منه، وجدول المباريات الذي أصبح يشبه الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "تعليماتي في الشوط الأول كانت أن نكون أسرع وأكثر إيجابية على المرمى، وكان هناك تسرع بعد إحراز الهدف الأول، وكان يجب تنفيذ التعليمات التي أصدرتها للاعبين آخر ربع ساعة، لكن المشكلة عندما يكون هناك لاعب أو اثنين يفكرون في أنفسهم أكثر من مصلحة الفريق".

وواصل: "مسلسل ضياع الفرص مستمر، ويجب التركيز بشكل أفضل على المرمى وأن يكون هناك تدريبات للتركيز على تفادي ضياع الفرص، وهذا لا يحدث حاليا في التدريبات لأننا نلعب كل يومين مباراة نخوض خلالها استشفاء وبعض التدريبات الفنية المحددة".

وأردف: "لا يوجد حديث عن الصفقات الجديدة، الآن تركيزي مع العناصر الموجودة حاليا وتقديم أفضل ما لديهم، وأي أخطاء دفاعية تمثل الفريق بالكامل وخسارة مباراة البنك الأهلي كانت بفعل فاعل والجميع تابع الأداء التحكيمي".

وأتم السويسري: "لا يوجد ترتيب للمهاجمين والثلاثي كان موجود اليوم، وكهربا قدم مباراة مميزة والجاهز والأفضل هو الذي سيشارك".

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