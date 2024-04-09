مصدر باتحاد الكرة يكشف المرشح الأول لتحكيم مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري الحكم المرشح لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وأوضح المصدر لموقع "الخليج 365" أن الحكم الدولي محمد معروف كان المرشح الأول للقمة وما زال حتى الآن".

وقال أن لجنة الحكام ستجتمع قريبا لحسم الأمر، وما حدث معه في الكونفدرالية قد يكون الدافع لإسناد المباراة له من أجل إعادة الثقة لحكامنا المصريين".

الجدير بالذكر اعتدى بعض اللاعبين من فريق أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف بعد المباراة، اعتراضا على قراره في زيادة الوقت بدل الضائع.

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