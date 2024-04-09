شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يعسكر في تركيا استعدادا للتصفيات العالمية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة، معسكر خارجي في تركيا في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتشارك مصر في التصفيات بثلاثة لاعبين وهم كلا من محمد كيو، مصطفى حسين بالإضافة إلى سمر حمزة.

ويطير كيشو إلى تركيا يوم 11 أبريل الجارى، على أن يستمر المعسكر حتى موعد انطلاق البطولة، وتقام التصفيات المؤهلة للأولمبياد في الفترة من 9 إلى 12 مايو المقبل بتركيا.

وتلقى الاتحاد المصري للمصارعة خطاب شكر من نظيره الدولى على حسن تنظيم البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية 17 مارس الجارى.

ووجه سكرتير عام الاتحاد الدولى للمصارعة الشكر إلى نظيره الدولى على ما شهدته البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد من إشادات واسعة من الوفود المشاركة لحسن الاستقبال والتنظيم الذى يليق باسم مصر.

