شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الختامية بالمرحلة الثانية من دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الثلاثاء، الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 ب 4 لقاءات قوية.

وتشهد الجولة الأخيرة بهذه المرحلة لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع هليوبوليس، والزمالك مع الجزيرة وطلائع الجيش مع سموحة، وسبورتنج مع الأهلى.

ويتصدر فريق الأهلى ترتيب المنافسة برصيد 43 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 36 نقطة، ثم البنك الأهلى ثالثا برصيد 26 نقطة، ومن بعده سبورتنج رابعا برصيد 24 نقطة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.