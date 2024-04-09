شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة في المقاولون بعد إفطار جماعي بحضور رئيس النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على عقد جلسة ودية مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تناول الإفطار الجماعي مع الفريق، بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وجميع أعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، ولاعبي الفريق، وشهدت الجلسة عقب تناول الإفطار الحديث عن التحديات التي تواجه الفريق وسبل تخطيها.

وأكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام علي الكرة، ثقتهم في الجهاز الفني واللاعبين على هامش الإفطار الجماعي مساء الإثنين بنادي المقاولون.

وطالب المهندس محسن صلاح، الجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة محمد عودة، بطي الصفحة الماضية والتركيز فيما هو قادم في مشوار الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس النادي، أن المباريات القادمة صعبة، مشددا على ضرورة استثمار الدفعة المعنوية بعد الفوز الأخير على الجونة 2-1 في الجولة الـ17 للمسابقة.

وأكد صلاح ثقته في المجموعة الحالية بقيادة محمد عودة، لتدارك الموقف، معتبرا أن مباراة الجونة مجرد بداية، وأن القادم صعب ويحتاج بذل مزيد من الجهد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي أن فريق المقاولون قادر على المضي قدما في مشواره بالدوري، مشيرا إلى امتلاك الفريق لاعبين على أعلى مستوى فنيا وخلقيا، وأن إدارة النادي لا تبخل بدعم الفريق على جميع المستويات.

وأكد أيضا أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني للتقدم في جدول ترتيب الدوري وتعويض النقاط الضائعة خلال المواجهات السابقة بالبطولة.

وأشاد محمد عودة المدير الفني المقاولون، بعودة الروح وأداء مباراة جيدة أمام الجونة، لافتا إلى إضاعة العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار كبير، كما أن الأداء أمام الإسماعيلي كان قويا رغم التعادل.

وأوضح أن نقص الصفوف بسبب الإصابات كان سببا في الابتعاد عن تحقيق الفوز في أكثر من مباراة، موجها الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة على الدعم الكبير للفريق.

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصي جهد خلال المباريات المقبلة في مشوارهم ببطولة الدوري الممتاز.

ووجه اللاعبون الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، على الدعم اللامحدود لمسيرة الفريق.