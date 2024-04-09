شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام زد اف سى بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة انبى التي أقيمت مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة زد اف سى نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام زد اف سى بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد اف سى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد اف سى فى الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي يلاقى مازيمبى في نصف نهائي دوري الابطال

نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.