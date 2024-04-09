شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء خماسى المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الخماسي مصطفى سامي وأحمد خالد وأدهم أحمد ويوسف صابر وعمر ثروت، للانضمام إلى أولى تجمعات معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 استعدادا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2027 تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الكابتن أسامة نبيه.

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بانضمام الخماسي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة من الثلاثاء 16 إلى الأربعاء 24 من أبريل الحالي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى مسار الانتصارات في مسابقة الدوري، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه ذئاب الجبل على الجونة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير وانتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.