شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم ينتظم فى تدريبات المصرى واستقبال خاص من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، في التدريبات الجماعية للنادي المصري بعد عودته إلى القاهرة مساء الإثنين، قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس، الذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي.

وقام لاعبو المصري والجهاز الفنى بقيادة علي ماهر بتنظيم ممر احتفالا بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ إصابته بالصليبي.

واطمأن بابا كوستاس على تماثل دغموم التام من الإصابة ونجاح برنامجه التأهيلي الذي خضغ له بالقاهرة مؤخرا تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق، ليقرر بابا كوستاس قدرة اللاعب على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته للقاهرة مباشرة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لـعلي ماهر، تدريباته داخل معسكره بالقاهرة، مساء الاثنين، استعدادا للقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع نظيره مودرن فيوتشر، المؤجل من الأسبوع الثامن بالدوري، والذي يجمع الفريقين الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.