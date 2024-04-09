شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف لبيب صاحب هدفى إنبى فى الأهلى: توفيق الله يأتى بالوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوسف لبيب مهاجم إنبي وصاحب هدفي فريقه في مرمى الأهلي، أنه يجتهد مع فريقه وأن توفيق الله يأتي في الوقت المناسب.

وتعادل الأهلي مع إنبي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ16 من عمر الدوري.

وقال لبيب، في تصريحات لاستديو قناة أون تايم سبورتس: "ما حدث في مباراة الأهلي بفضل مجهود وتعب زملائي معي ووقوف الجهاز الفني في ظهري، وأتمنى أن يكون القادم أفضل لفريقي".

وأضاف: "كرم الله بلا حدود وتوفيق الله يأتي في محله، وتعليمات الجهاز الفني كفيل أن يقودنا لأفضل مما نحن عليه رغم تواجدنا في صدارة الدوري".