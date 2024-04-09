بطولة ايطاليا: فراتيزي يمنح انتر الفوز على اودينيزي في الوقت القاتل

الرياص - اسماء السيد - أوديني (إيطاليا) : قاد دافيدي فراتيزي فريقه انتر ميلان لتحقيق فوز قاتل على حساب مضيفه اودينيزي 2-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الايطالي لكرة القدم.

وسجّل لاعب وسط المنتخب الايطالي فراتيزي هدف الفوز للنيراتزوري بينما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة، ليحافظ فريق المدرب سيموني إنزاغي على صدارته للترتيب بفارق 14 نقطة.

من جهته، بقي اودينيزي في مركز متأخر حيث يحتل المركز الخاسر عشر برصيد 28 نقطة متقدما بنقطتين فقط عن منطقة الخطر.

وبدا ان انتر في طريقه للتعادل بعدما كان هاكان تشالهان أوغلو سجّل هدف العودة من ركلة جزاء (54)، عقب هدف أودينيزي الافتتاحي عبر الصربي لازار ساماردزيتش (40).

ويسير انتر بثبات نحو حسم فوزه بالسكوديتو للمرة العشرين في تاريخه، والتي قد تتحقق رسميًا خلال اللقاء الدربي الشهير امام جاره ميلان بعد اسبوعين.

واهدر انتر ثلاث فرص ذهبية للتسجيل في الشوط الاول لكن حارس اودينيزي النيجيري مادوكا اوكويي كان في المرصاد، بعد ان تصدى لها بأفضل طريقة ممكنة.

واستفاد ساماردزيتش في المقلب الآخر ليمنح اصحاب الارض التقدم قبل نهاية الشوط الاول (42).

والغى الحكم هدفا لانتر عبر البرازيلي كارلوس أوغوستو مطلع الشوط الثاني بداعي التسلل، لكنّ اوكويي تسبّب بركلة جزاء لانتر اثر خطأ ارتكبه على الفرنسي ماركوس تورام، فانبرى تشالهان أوغلو بنجاح للركلة (54).