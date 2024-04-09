إنبي يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلي في الدقيقة + 90 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - خطف إنبي، تعادلا قاتلا أمام الأهلي، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 44 من رأسية

قبل أن يتعادل إنبي عن طريق يوسف لبيب في الدقيقة 60 الذي تابع تمريرة محمد حمدي.

وسجل كهربا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 73

وأدرك إنبي التعادل في مرمى الأهلي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت الضائع من رأسية.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد إنبي للنقطة 28 في المركز الأول، مع العلم أن الأهلي لعب 9 مباريات فقط، بينما لعب إنبي 17 مباراة.