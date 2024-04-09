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يوسف لبيب: هدف إنبي التتويج بالدوري والمشاركة في أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر يوسف لبيب مهاجم فريق إنبي الصاعد عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدفين في شباك الاهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس وإنتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال يوسف لبيب في تصريحات عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: “ هدف إنبي واضح وهو الفوز بلقب بطولة الدوري والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل ”.

وأضاف: “ إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي والمدير الفني سيد ياسين دائماً ما يمنحوننا الحافز من أجل الإستمرار في العروض القوية وتحقيق الإنتصارات ”.

وأكمل يوسف لبيب: “ سجلت هدفين في الأهلي وهو تعويض عن فترة غيابي بعد الإصابة التي ابعدتني لفترة طويلة ”.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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