يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد التعادل الذي حققه الاهلي مع نظيره إنبي.

وتعادل الاهلي مع إنبي، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ونجح محمود كهربا، في تسجيل الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 43، من ضربة رأسية ارتطمت في الأرض وسكنت الشباك، بعدما استقبل عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر.

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وسجل يوسف لبيب، هدف التعادل لصالح إنبي في الدقيقة 60، ولكن عاد لاعبو المارد الأحمر لتسجيل التعادل في الدقيقة 73، بتوقيع محمود كهربا.

وخطف إنبي هدف التعادل في الدقيقة 90+3، عن طريق يوسف لبيب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 18 نقطة في العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يصبح رصيد إنبي 28 نقطة في الصدارة.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاهلي مع إنبي

1- إنبي 28 نقطة.

2- الاتحاد السكندري 27.

3- المصري 27.

4- بيراميدز 26.

5- زد 24.

6- سيراميكا كليوباترا 22.

7- الجونة 22.

8- سموحة 22.

9- طلائع الجيش 21.

10- الاهلي 18.

11- البنك الاهلي 18.

12- مودرن فيوتشر 17.

13- الإسماعيلي 17.

14- بلدية المحلة 16.

15- الزمالك 15.

16- فاركو 12.

17- المقاولون العرب 12.

18- الداخلية 9.