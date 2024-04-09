بعد تعادل الاهلي.. ترتيب هدافي الدوري المصري

سقط الاهلي في فخ التعادل أمام نظيره إنبي، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقتين 44 و73، بينما أحرز هدفي إنبي يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و94.

ويتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري، مهاجم بلدية المحلة حسام أشرف برصيد 10 أهداف.

يذكر أن الأهلي قد خاض 9 مباريات حتى الآن ببطولة الدوري فقط ويتبقى له 6 مؤجلات.

وبهذا التعادل يحتل إنبي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الاهلي في المركز العاشر، ولديه 18 نقطة.

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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الاهلي وإنبي

1- حسام أشرف (بلدية المحلة)- 10 أهداف

2- مابولولو (الاتحاد السكندري)- 9.

3- أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا)- 8.

4- مصطفى زيكو (زد)- 7.

5- محمد سالم (المقاولون العرب)- 7.

6- أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا)- 5.

7- فخر الدين بن يوسف (المصري)- 5 .

8- فادي فريد (سموحة)- 5 .

9- ميدو جابر (المصري) – 5.

10- كريم بامبو (البنك الأهلي) – 5.

11- ياو أنور (البنك الأهلي)- 5.