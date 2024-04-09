موعد مباراة الاهلي القادمة بعد التعادل مع إنبي

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الاهلي القادمة بعد التعادل الذي حققه الفريق مع نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الاهلي مع إنبي، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ونجح محمود كهربا، في تسجيل الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 43، من ضربة رأسية ارتطمت في الأرض وسكنت الشباك، بعدما استقبل عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر.

اقرأ أيضًا.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاهلي مع إنبي

وسجل يوسف لبيب، هدف التعادل لصالح إنبي في الدقيقة 60، ولكن عاد لاعبو المارد الأحمر لتسجيل التعادل في الدقيقة 73، بتوقيع محمود كهربا.

وخطف إنبي هدف التعادل في الدقيقة 90+3، عن طريق يوسف لبيب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 18 نقطة في العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يصبح رصيد إنبي 28 نقطة في الصدارة.

موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على إنبي

ومن المقرر أن يلعب الاهلي في مباراته القادمة ضد نظيره نادي زد، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد زد، يوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.