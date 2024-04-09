هل يستحق الاهلي ركلة جزاء أمام إنبي؟.. خبير تحكيمي يحسم الجدل (خاص)

حسم الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، الجدل حول أحقية النادي الاهلي في ركلة جزاء أمام نظيره إنبي، ببطولة الدوري.

وتعادل الاهلي مع إنبي بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الاثنين، في الجولة السادسة عشر من الدوري.

وسجل محمود كهربا، الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 43، من ضربة رأسية ارتطمت في الأرض وسكنت الشباك، بعدما استقبل عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر.

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وسجل يوسف لبيب، هدف التعادل لصالح إنبي في الدقيقة 60، ولكن عاد لاعبو المارد الأحمر لتسجيل التعادل في الدقيقة 73، بتوقيع محمود كهربا.

وخطف إنبي هدف التعادل في الدقيقة 90+3، عن طريق يوسف لبيب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 18 نقطة في العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يصبح رصيد إنبي 28 نقطة في الصدارة.

وقال الحكم الدولي السابق، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، إن البطاقة الصفراء التي حصل عليها محمد عبد المنعم صحيحة، لأنه أدخل كرو ثانية للملعب لمنع إنبي من استئناف اللعب سريعًا.

وأوضح ياسر محمود، أن الاهلي لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 58، وكان يجب أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء لـ طاهر محمد، بسبب التحايل.

واختتم:”في الدقيقة 95 إنذار صحيح لـ رامى ربيعة لمسك الخصم و منع هجمة واعدة”.