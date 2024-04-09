ملف رياضة الخليج 365.. تعادل الأهلي.. رسالة نادي فيوتشر للزمالك.. وتصريحات النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الإثنين، أبرزها تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري، ورسالة رئيس نادي فيوتشر للزمالك، وتصريحات محمد النني عبر الموقع الرسمي لأرسنال.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

"في الدقائق الأخيرة".. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي

انتهت مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لن نتعامل معهم".. رئيس فيوتشر يوجه رسالة نارية للزمالك ويكشف مفاجأة

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر،على عدم التعامل مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بسبب صفقة انتقال ناصر ماهر مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النني يتحدث عن.. بداية مشواره في كرة القدم.. وغرفة الصلاة داخل أرسنال

كشف محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن تفاصيل بدايته في ممارسة كرة القدم منذ الصغر بمدينة المحلة، مشيراً إلى افتتاحه غرفة التي تحمل أسمه، داخل ملعب أرسنال..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من الذاكرة (14).. فوز ريال مدريد التاريخي على برشلونة.. وتدخل الجنرال فرانكو

بدأت القصة في 13 يونيو 1943، حيث يُلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة، في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تناوله عقب الصيام".. ميدو يكشف مفاجأة في وفاة معد الزمالك البدني ويحذر

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأبيض..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا