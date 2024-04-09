اخبار الرياضه

أحمد شوبير يحذر الأهلي: بطولة الدوري في خطر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة تحذير للاعبي الأهلي بعد التعادل المخيب أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته ارسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : “ الدوري في خطر كبير جداً على الأهلي بالأخطاء الساذجة للفريق ”.

وأضاف: “ أهم مميزات الأهلي كانت أنه يسجل في الوقت الضائع، والآن أصبحت أهم عيوب الأهلي أنه يسمح بدخول أهداف في مرماه ”.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين هامتين في الدوري أمام زد والزمالك، بجانب مواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا