المتحدة للرياضة راعي لاتحاد اليد لمدة 3 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور وزير الرياضة

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 03:45 ص 4/9/2024 3:45:47 AM

وقعت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي عقد رعاية مع اتحاد كرة اليد لمدة ٣ سنوات ، على هامش التكريم الخاص بمنتخب مصر الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس .

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تم توقيع عقود رعاية المتحدة للرياضة مع اتحاد كرة اليد في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولى الشركة المتحدة محمد يحيى لطفى و اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد.