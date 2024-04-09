شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 42 لقبا تزين مسيرة الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

تاريخ طويل ومشرف للأندية المصرية خلال مشاركتها ببطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لترفع الراية المصرية عالية خفاقة فى المحافل الدولية وتؤكد سيطرتها على عرش أندية القارة السمراء، بعدما نجحت فى حصد 42 لقباً بمختلف البطولات القارية.

ومنذ بداية بطولات الأندية القارية فى أفريقيا في ستينيات القرن الماضي، وكان هناك الكثير من البطولات الأفريقية، وذلك بمسميات مختلفة، ومنها بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أو ما تعرف بكأس الكؤوس الأفريقية، وكأس الاتحاد الأفريقي، مع بطولة الأفرو أسيوية، وصولًا للمسميات الحالية للبطولات وهي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، والسوبر الأفريقي.

ومهما كانت مسميات البطولات، إلا أن الأندية المصرية سطرت تاريخًأ عريضًا في كل بطولة من تلك البطولات، لكن هناك بطولة وحيدة لم تشهد تتويج بطلًا مصريًا مطلقًا، وهي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، غير ذلك فإن البطولات الأفريقية دائما ما تعرف تواجد بطل مصرى واحد على الأقل بين لوحة شرف الفائزين بها.

ويمتلك الأهلي نصيب الأسد للألقاب الأفريقية بشكل عام على مستوى القارة، وأندية مصر بطبيعة الحال، برصيد 25 لقباً بواقع 11 دوري أبطال أفريقيا و 4 أبطال كؤوس و 8 السوبر الأفريقي و لقب بكل من الكونفدرالية والافرواسيوي.

الزمالك يأتي في المركز الثاني برصيد 13 لقباً قاريًا بواقع 5 دوري أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقي ولقبين بالاّفرواسيوي ولقب بكل من الكونفدرالية وأبطال الكؤوس.

المقاولون ثالثاً في ترتيب الأندية المصرية الحاصدة للألقاب الأفريقية بـ 3 ألقاب جميعهم في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

الإسماعيلي في المركز الرابع، وهو من استهل الألقاب الأفريقية للأندية المصرية والعربية بشكل عام بتحقيق لقب دوري الأبطال نسخة 1969.