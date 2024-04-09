نجم إنبي يكشف موقفه من الانتقال للأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف يوسف لبيب، نجم نادي إنبي موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تألقه في مباراة الأحمر، التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال يوسف لبيب في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طريقة تسجيل هدفين أمام الأهلي؟ أنا من أبناء نادي إنبي، وأتدرب على مثل هذه الكرات بصفة مستمرة في التدريبات".

وأضاف: "عندما أشارك في المباريات أقوم بتنفيذ ما أتدرب عليه بشكل تلقائي، وأنا أجتهد وأتدرب جيدًا، وربنا يمنحني التوفيق أثناء التدريبات".

وتابع: "كانت لدي مكالمة هاتفية مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي قبل يومين وكنت غاضب لعدم المشاركة في المباريات".

وأكمل: "أيمن الشريعي قام بتحفيزي، وطالبني بأن استمر على المجهود الذي أبذله، وأكد لي أنه سيواصل دعمي، والحمد لله كنت على قدر ثقته وثقة الجهاز الفني فيّ".

وواصل: "الانتقال للأهلي أو الزمالك في الفترة القادمة؟ أخذ الأمور خطوة بخطوة، ونبحث الآن عن إنهاء الموسم بشكل جيد مع فريق إنبي".

وأتم يوسف لبيب تصريحاته قائلًا: "أنا ملتزم بتعاقدي مع نادي إنبي، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق موسم جيد للفريق، وسأقدم كل ما لدي وربنا يكتب الخير".